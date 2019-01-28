В станице Динской ищут пропавшую женщину

Краснодарский край

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В станице Динской ищут 63-летнюю женщину, которая пропала 25 января

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», 63-летняя Ирина Бабенко 25 января вышла с работы и не вернулась домой.

Приметы разыскиваемой: рост 162-164 см, худощавое телосложение, светло-пепельные волосы, серые глаза. На женщине было темно-синее стеганое пальто с капюшоном, коричневое платье и черные сапоги.

Отряд «Лиза Алерт» организовал поиск женщины в станице. Тем, кто собирается присоединиться к поискам, следует взять с собой непромокаемую обувь, теплую одежду, дождевик, воду, перекус, перчатки, теплое питье, скотч и ножницы.

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