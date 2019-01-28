Женщина погибла, выпав из окна общежития в Армавире

В Армавире вечером 26 января женщина выпала из окна общежития и погибла

Тело 45-летней женщины нашли на козырьке перед входом в общежитие на улице Кропоткина, 103. По предварительным данным, погибшая выпала из окна комнаты на пятом этаже. Там она жила одна по найму. У женщины есть 26-летний ребенок, который живет отдельно, пишет gorodarmavir.ru со ссылкой на СО СУ СК РФ по Армавиру.

В момент падения на женщине были джинсы, кроссовки и легкая куртка. Обстоятельства выясняются.