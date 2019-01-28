В Чечне автомобиль сорвался в пропасть

Чечня

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В горах Чечни 27 января автомобиль сорвался в пропасть и пролетел около 80 метров

Авария произошла на юге региона на трассе Шатой — Итум-Кали между Нихалой и Вашиндарой. Легковой автомобиль упал в пропасть глубиной около 80 метров, сообщают в ГУ МЧС России по Республике Чечне.

На месте работают спасатели. Они спускаются с помощью альпинистского снаряжения. Количество пострадавших уточняется.

ДТП МЧС
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