Во время ночного пожара в Краснодаре из дома эвакуировали 20 человек

В Краснодаре 27 января произошел пожар в многоквартирном двухэтажном доме

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 1:37. Им рассказали, что горит многоквартирный жилой дом на улице Янковского.

Из дома эвакуировали 20 жильцов. Пламя локализовали на площади 120 кв. метров в 2:21. Пожар полностью потушили в 2:40, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении были задействованы 26 человек и шесть машин.