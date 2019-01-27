Во время ночного пожара в Краснодаре из дома эвакуировали 20 человек

Краснодарский край

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В Краснодаре 27 января произошел пожар в многоквартирном двухэтажном доме

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 1:37. Им рассказали, что горит многоквартирный жилой дом на улице Янковского.

Из дома эвакуировали 20 жильцов. Пламя локализовали на площади 120 кв. метров в 2:21. Пожар полностью потушили в 2:40, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении были задействованы 26 человек и шесть машин.

Краснодар МЧС Пожары
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