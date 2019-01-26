Женщина погибла при пожаре в центре Ростова
Ростовская область Елена Лободина
В результате пожара в жилом доме в центре Ростова-на-Дону утром 26 января погибла пожилая женщина
Возгорание в доме на улице Максима Горького, 179 произошло около 8:50. Пожар потушили к 10 часам, площадь возгорания составила 45 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Из горящего дома спасатели вынесли пожилую женщину. Она была жива, но находилась в тяжелом состоянии. Врачи повезли ее больницу, но пенсионерка скончалась в карете скорой помощи, передает 161.ru.
Причины пожара выясняются.
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