Женщина погибла при пожаре в центре Ростова

Ростовская область

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В результате пожара в жилом доме в центре Ростова-на-Дону утром 26 января погибла пожилая женщина

Возгорание в доме на улице Максима Горького, 179 произошло около 8:50. Пожар потушили к 10 часам, площадь возгорания составила 45 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Из горящего дома спасатели вынесли пожилую женщину. Она была жива, но находилась в тяжелом состоянии. Врачи повезли ее больницу, но пенсионерка скончалась в карете скорой помощи, передает 161.ru.

Причины пожара выясняются.

Пожары Ростов-на-Дону
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