В Краснодаре временно отключат светофор на перекрестке Восточно-Кругликовской и Школьной
На одном из проблемных перекрестков в центре Краснодара временно отключат светофор
Светофорный объект на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Школьной отключат на три дня — с 25 по 28 января. Это связано с его реконструкцией, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Планируется, что реконструкция и последующая пуско-наладка завершатся к 20:00 понедельника, 28 января», — сказал директор департамента Владимир Архипов.
В период реконструкции светофора движение на этом участке будут регулировать сотрудники ДПС.
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