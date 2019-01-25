В Краснодаре временно отключат светофор на перекрестке Восточно-Кругликовской и Школьной

Краснодарский край

Распечатать

На одном из проблемных перекрестков в центре Краснодара временно отключат светофор

Светофорный объект на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Школьной отключат на три дня — с 25 по 28 января. Это связано с его реконструкцией, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Планируется, что реконструкция и последующая пуско-наладка завершатся к 20:00 понедельника, 28 января», — сказал директор департамента Владимир Архипов.

В период реконструкции светофора движение на этом участке будут регулировать сотрудники ДПС.

Краснодар Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Напавшими на сотрудников ДПС в Нальчике оказались студенты из Ингушетии
Сочинскую сеть аптек лишили лицензии после отравления детей психоактивными препаратами
Суд вынес приговор группе наркодельцов, сбывающих наркотики через закладки на Кубани и в Адыгее
В Краснодаре временно отключат светофор на перекрестке Восточно-Кругликовской и Школьной
Полиция ищет вандала, разбившего сердце на скульптуре «Я люблю Яблоновский» в центре нового сквера
Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена. Пропавших моряков не нашли

Лента новостей

Статьи

Мифы о раке и проблемы российской медицины: что нужно знать пациенту?

Рассказывает онколог Илья Фоминцев

Статьи

Концерт Ивана Абрамова, вечер песен группы Queen

И другие события Краснодара с 25 по 27 января

Статьи

Тренинг с «Лизой Алерт», английский клуб, поездка на горнолыжный курорт в Крыму

Чем заняться в выходные 26-27 января

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале