В Краснодаре временно отключат светофор на перекрестке Восточно-Кругликовской и Школьной

На одном из проблемных перекрестков в центре Краснодара временно отключат светофор

Светофорный объект на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Школьной отключат на три дня — с 25 по 28 января. Это связано с его реконструкцией, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Планируется, что реконструкция и последующая пуско-наладка завершатся к 20:00 понедельника, 28 января», — сказал директор департамента Владимир Архипов.

В период реконструкции светофора движение на этом участке будут регулировать сотрудники ДПС.