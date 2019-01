Полиция ищет вандала, разбившего сердце на скульптуре «Я люблю Яблоновский» в центре нового сквера

View this post on Instagram

Новому скверу «Мира» по улице Гагарина суждено было простоять в первозданном виде чуть менее месяца. В начале января вандалами были сломаны два столба уличного освещения, а 20 января очередной погромщик разбил световой короб стилизованного «сердца». Момент самого происшествия был зафиксирован камерами уличного видеонаблюдения. Просим молодого человека или его родителей добровольно возместить муниципалитету нанесённый ущерб, чтобы избежать уголовного наказания. В противном случае органами полиции будут предприняты необходимые процессуальные действия в рамках действующего УК РФ. Видео с камер наблюдения можете увидеть пролистнув карусель ➡️➡️➡️