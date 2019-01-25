Полиция ищет вандала, разбившего сердце на скульптуре «Я люблю Яблоновский» в центре нового сквера
В поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи 20 января неизвестный повредил стелу «Я люблю Яблоновский» в новом сквере по улице Гагарина
Вандал полностью снес световой короб стилизованного сердца. Момент происшествия зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек целеустремленно идет к стеле, взбирается на нее, ломает световой короб и тут же уходит.
«Запись с камеры видеонаблюдения мы передали в органы внутренних дел. В настоящее время устанавливается личность злоумышленника, который должен понести ответственность за содеянное и возместить ущерб», — рассказал порталу Юга.ру глава поселка Заурдин Атажахов.
Он также добавил, что администрация, не дожидаясь завершения расследования акта вандализма, примет необходимые меры для восстановления стелы. Планируется, что до конца января на ней вновь появится стилизованное сердце.
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Новому скверу «Мира» по улице Гагарина суждено было простоять в первозданном виде чуть менее месяца. В начале января вандалами были сломаны два столба уличного освещения, а 20 января очередной погромщик разбил световой короб стилизованного «сердца». Момент самого происшествия был зафиксирован камерами уличного видеонаблюдения. Просим молодого человека или его родителей добровольно возместить муниципалитету нанесённый ущерб, чтобы избежать уголовного наказания. В противном случае органами полиции будут предприняты необходимые процессуальные действия в рамках действующего УК РФ. Видео с камер наблюдения можете увидеть пролистнув карусель ➡️➡️➡️
Новая зона отдыха в Яблоновском была создана в 2018 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В сквере проложены прогулочные дорожки, оборудован фонтан, установлены лавочки и уличное освещение.
Рассказывает онколог Илья Фоминцев
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