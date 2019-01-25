В Краснодаре иномарка врезалась в столовую
В Краснодаре 25 января произошла автомобильная авария на улице Уральской
ДТП случилось в 11:30. По предварительным данным, автомобиль Daewoo двигался по улице Уральской со стороны трассы М4 «Дон». При повороте налево, на улицу 1-го Мая, не уступил дорогу машине Toyota, в результате они столкнулись.
От удара Toyota отлетела и врезалась в здание столовой, которая находится на пересечении улиц.
В ДТП пострадал 51-летний водитель Daewoo. Мужчина за рулем Toyota травм не получил, сообщила порталу инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.
Рассказывает онколог Илья Фоминцев
И другие события Краснодара с 25 по 27 января
Чем заняться в выходные 26-27 января
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.