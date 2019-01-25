В Краснодаре иномарка врезалась в столовую

Краснодарский край

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В Краснодаре 25 января произошла автомобильная авария на улице Уральской

ДТП случилось в 11:30. По предварительным данным, автомобиль Daewoo двигался по улице Уральской со стороны трассы М4 «Дон». При повороте налево, на улицу 1-го Мая, не уступил дорогу машине Toyota, в результате они столкнулись.

От удара Toyota отлетела и врезалась в здание столовой, которая находится на пересечении улиц.

В ДТП пострадал 51-летний водитель Daewoo. Мужчина за рулем Toyota травм не получил, сообщила порталу инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

ДТП Краснодар
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