В Краснодаре иномарка врезалась в столовую

В Краснодаре 25 января произошла автомобильная авария на улице Уральской

ДТП случилось в 11:30. По предварительным данным, автомобиль Daewoo двигался по улице Уральской со стороны трассы М4 «Дон». При повороте налево, на улицу 1-го Мая, не уступил дорогу машине Toyota, в результате они столкнулись.

От удара Toyota отлетела и врезалась в здание столовой, которая находится на пересечении улиц.

В ДТП пострадал 51-летний водитель Daewoo. Мужчина за рулем Toyota травм не получил, сообщила порталу инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.