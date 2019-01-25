В Сочи возродили пионерскую организацию

Краснодарский край

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В сочинской школе № 13 возродили пионерскую организацию, ее учащихся в январе приняли в пионеры

В образовательном учреждении рассказали, что инициатором акции стала классный руководитель пятиклассников Надежда Грошева.

«Возрождение пионерской организации станет одним из направлений патриотического воспитания», — считают в школе.

Смотрите фоторепортаж:

Пионерские галстуки получили 36 учеников.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года стало известно о том, что в Сочи собираются возродить городскую пионерскую организацию.

Сочи Школа Школьники
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