В Сочи возродили пионерскую организацию
В сочинской школе № 13 возродили пионерскую организацию, ее учащихся в январе приняли в пионеры
В образовательном учреждении рассказали, что инициатором акции стала классный руководитель пятиклассников Надежда Грошева.
«Возрождение пионерской организации станет одним из направлений патриотического воспитания», — считают в школе.
Смотрите фоторепортаж:
Пионерские галстуки получили 36 учеников.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года стало известно о том, что в Сочи собираются возродить городскую пионерскую организацию.
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В Сочи сегодня возродили пионерское движение! В 13 школе 5 г класс носит теперь имя Лизы Чайкиной, 36 пионеров! Я как председатель Совета Дружины им. Гая Дмитриевича Гая школы номер 2 города Сорочинск ( 1983-1985)поздравила первых сочинских пионеров 21 века. #Cочи#Пионеры#Первыепионеры#Возродитьпионерскоедвижение#
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