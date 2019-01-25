В Сочи возродили пионерскую организацию

В сочинской школе № 13 возродили пионерскую организацию, ее учащихся в январе приняли в пионеры

В образовательном учреждении рассказали, что инициатором акции стала классный руководитель пятиклассников Надежда Грошева. «Возрождение пионерской организации станет одним из направлений патриотического воспитания», — считают в школе.