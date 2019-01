В Сочи возродили пионерскую организацию

View this post on Instagram

В Сочи сегодня возродили пионерское движение! В 13 школе 5 г класс носит теперь имя Лизы Чайкиной, 36 пионеров! Я как председатель Совета Дружины им. Гая Дмитриевича Гая школы номер 2 города Сорочинск ( 1983-1985)поздравила первых сочинских пионеров 21 века. #Cочи#Пионеры#Первыепионеры#Возродитьпионерскоедвижение#