В Тихорецком районе машина насмерть сбила 78-летнего пешехода

На трассе в Тихорецком районе 24 января женщина за рулем автомобиля насмерть сбила пожилого мужчину

Авария произошла около 21:00 на трассе станица Архангельская — станица Нововладимировская. По предварительным данным, 28-летняя девушка за рулем ВАЗ-21093 наехала на 78-летнего мужчину, который переходил дорогу в одежде без светоотражающих элементов.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Обстоятельства устанавливаются, сообщили в отделе пропаданды БДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.