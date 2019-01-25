В Тихорецком районе машина насмерть сбила 78-летнего пешехода
Краснодарский край Валерия Дульская
На трассе в Тихорецком районе 24 января женщина за рулем автомобиля насмерть сбила пожилого мужчину
Авария произошла около 21:00 на трассе станица Архангельская — станица Нововладимировская. По предварительным данным, 28-летняя девушка за рулем ВАЗ-21093 наехала на 78-летнего мужчину, который переходил дорогу в одежде без светоотражающих элементов.
От полученных травм мужчина погиб на месте. Обстоятельства устанавливаются, сообщили в отделе пропаданды БДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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