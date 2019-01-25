В Краснодаре на улице Селезнева сгорела квартира
Краснодарский край Ксения Мареич
В Краснодаре ночью 24 января произошел пожар в пятиэтажном жилом доме
Пожар произошел на улице Селезнева, 184. Сообщение о возгорании поступило в дежурную службу в 23:00, огонь потушили в 23:42.
Специалисты установили, что площадь пожара составила 40 кв. метров. В тушении участвовали 33 спасателя и 9 машин, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
По словам очевидев, причиной возгорания стала свечка, зажженная пенсионеркой в квартире, в которой произошел пожар.
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