В Краснодаре на улице Селезнева сгорела квартира

Краснодарский край

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В Краснодаре ночью 24 января произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

Пожар произошел на улице Селезнева, 184. Сообщение о возгорании поступило в дежурную службу в 23:00, огонь потушили в 23:42.

© Фото из группы «Жесть Краснодара» «ВКонтакте», vk.com/ghestkrd
© Фото из группы «Жесть Краснодара» «ВКонтакте», vk.com/ghestkrd

Специалисты установили, что площадь пожара составила 40 кв. метров. В тушении участвовали 33 спасателя и 9 машин, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По словам очевидев, причиной возгорания стала свечка, зажженная пенсионеркой в квартире, в которой произошел пожар.

Краснодар МЧС Пожары
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