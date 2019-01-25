Два туриста на снегоходах потерялись в горах Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесии 24 января в горах пропали двое мужчин на снегоходах

В 21:35 спасателям сообщили, что в районе перевала Чилик Зеленчукского района потребовалась помощь двум туристам, которые были на снегоходах.

Специалисты отправились на снегоболотоходе, чтобы оказать помощь, но из-за ухудшения погоды поиски приостановили на ночь.

Мужчин начали искать в 7:00. В операции задействованы восемь человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.

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