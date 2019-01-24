103-летняя жительница Кубани третий год ждет обещанную квартиру. Ее просят еще подождать

Зарегистрированная в Апшеронском районе Краснодарского края 103-летняя Вержик Хачарян более двух лет стоит в очереди на квартиру, которая полагается ей как вдове погибшего участника Великой Отечественной войны

Хачарян зарегистрирована в станице Тверской, но проживает в сочинском селе Молдовка у внучки. По словам последней, для бабушки не получилось выделить отдельную комнату, так как в доме проживает семья из 10 человек. Кроме того, отметила она, в доме нет удобств, и для проживания столь пожилого человека условия не пригодны, пишет «Кавказский узел».

По данным издания, как вдова погибшего участника войны Хачарян была поставлена на учет в октябре 2016 года в качестве нуждающейся в жилье, тогда ее номер в очереди был пятым.

В министерстве труда и социального развития Краснодарского края женщине разъяснили, что квартиру она получит, когда на эти цели будут выделены деньги из бюджета.

На запрос Хачарян в администрацию Апшеронского района пришел ответ за подписью замглавы муниципалитета Андрея Клищенко. В нем сказано, что «вопрос обеспечения жильем будет рассмотрен министерством при наличии средств федерального бюджета на указанные цели» — обеспечение жильем членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

По данным краевой администрации на начало 2018 года, в крае имели право на получение жилья более 5 тыс. инвалидов и участников войны, а также более 14 тысяч вдов. Мера социальной поддержки предоставляется в форме единовременной денежной выплаты в размере 1 млн 330 тыс. рублей.

В 2018 году на Кубани были обеспечены жильем 52 гражданина указанных категорий. На эти цели из федерального бюджета выделялось более 69 млн рублей.