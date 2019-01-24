На Ставрополье в сгоревшей машине нашли тело мужчины
В Ставропольском крае в ночь на 23 января на трассе загорелся автомобиль с прицепом
Сообщение о пожаре на 51-м км трассы Ставрополь — Новоалександровск поступило в МЧС 23 января в 4:48. По предварительным данным, возле дороги загорелся автомобильный прицеп и вагончик.
Официальный представитель МЧС по региону рассказал каналу «СвоеТВ», что площадь пожара в автоприцепе составила 8 кв. метров, в вагончике также выгорело 8 кв. метров. На месте происшествия обнаружили тело 55-летнего мужчины.
В пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю порталу Юга.ру сообщили, что не располагают информацией о произошедшем.
Рассказывает онколог Илья Фоминцев
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