На Ставрополье в сгоревшей машине нашли тело мужчины

В Ставропольском крае в ночь на 23 января на трассе загорелся автомобиль с прицепом

Сообщение о пожаре на 51-м км трассы Ставрополь — Новоалександровск поступило в МЧС 23 января в 4:48. По предварительным данным, возле дороги загорелся автомобильный прицеп и вагончик.

Официальный представитель МЧС по региону рассказал каналу «СвоеТВ», что площадь пожара в автоприцепе составила 8 кв. метров, в вагончике также выгорело 8 кв. метров. На месте происшествия обнаружили тело 55-летнего мужчины.