В Краснодаре автомобиль снес столб и дерево
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре на улице Герцена 24 января автомобиль врезался в дерево и столб
Авария произошла утром возле дома на улице Герцена, 41. Автомобиль BMW врезался в столб и дерево.
На месте работали сотрудники полиции. Проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Со слов очевидцев из социальных сетей, водитель скрылся с места аварии.
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