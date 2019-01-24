В Краснодаре автомобиль снес столб и дерево

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Герцена 24 января автомобиль врезался в дерево и столб

Авария произошла утром возле дома на улице Герцена, 41. Автомобиль BMW врезался в столб и дерево.

На месте работали сотрудники полиции. Проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Со слов очевидцев из социальных сетей, водитель скрылся с места аварии.

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