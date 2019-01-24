Житель Дагестана получил 13,5 лет колонии строгого режима за нападение на полицейских

Дагестан

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В Кизилюрте осудили мужчину, который напал на полицейских на перроне вокзала

Возле входа в зал ожидания на перроне станции Кизилюрт 26 ноября 2017 года мужчина напал на двух полицейских. Одному из них он порезал щеку. Во время обыска в доме нападавшего нашли ручную гранату и взрыватель.

Подозреваемого задержали и обвинили по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов). Его приговорили к 13,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет «Интерфакс».

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