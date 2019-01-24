Житель Махачкалы напал с ножом на четырех мужчин. Один из пострадавших умер

В Махачкале задержали местного жителя, которого подозревают в нападении с ножом на четырех мужчин и в убийстве одного из них

На улице Хуршилова 31 декабря 41-летний мужчина напал с ножом на четырех местных жителей, к которым у него была личная неприязнь. После преступления зломышленник скрылся.

Один из пострадавших умер на месте происшествия от колото-резаных ран, остальных доставили в больницу.

Подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.