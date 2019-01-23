На Ставрополье у «Газели» на ходу отвалились два колеса. Одно из них ударило женщину

В Грачевском районе Ставропольского края 23 января произошло ДТП, в котором пострадала женщина

Это случилось недалеко от села Старомарьевка. Грузовая «Газель» ехала по трассе. Приближаясь к светофору, она потеряла гайки на задних колесах. Они отсоединились от машины и полетели в разные стороны, в том числе в пешеходов. Одна женщина получила травму ноги.

На место вызвали спасателей. Пострадавшую посадили в автомобиль, а затем передали медикам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.