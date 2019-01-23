В Новороссийске экскаватор перевернулся и придавил две полицейские машины
В Новороссийске 21 января во время земляных работ перевернулась землеройная машина, придавив две полицейские машины
В отдел полиции в 16:00 поступило сообщение о том, что на улице Жуковского при проведении строительных работ перевернулся экскаватор и придавил две полицейские машины.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Во время инцидента никто не пострадал.
По данным группы «ЧП Краснодар», утром 23 января экскаватор подняли из образовавшейся ямы.
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В Новороссийске при земляных работах перевернувшийся экскаватор придавил две полицейские машины! . Вечером 21 января водитель экскаватора проводил земляные работы в Новороссийске на ул. Жуковского, 21 возле здания Ленинского районного суда. . Из-за досадного стечения обстоятельств экскаватор перевернулся, задев стену. Обломками засыпало две полицейские машины и местную бродячую собаку. Из людей никто не пострадал. . Утром 23 января экскаватор подняли из образовавшейся ямы. . Официальных комментариев о случившемся по сей день нет. . Фото от подписчика.
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