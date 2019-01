В Новороссийске экскаватор перевернулся и придавил две полицейские машины

View this post on Instagram

В Новороссийске при земляных работах перевернувшийся экскаватор придавил две полицейские машины! . Вечером 21 января водитель экскаватора проводил земляные работы в Новороссийске на ул. Жуковского, 21 возле здания Ленинского районного суда. . Из-за досадного стечения обстоятельств экскаватор перевернулся, задев стену. Обломками засыпало две полицейские машины и местную бродячую собаку. Из людей никто не пострадал. . Утром 23 января экскаватор подняли из образовавшейся ямы. . Официальных комментариев о случившемся по сей день нет. . Фото от подписчика.