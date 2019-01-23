В Новороссийске экскаватор перевернулся и придавил две полицейские машины

В Новороссийске 21 января во время земляных работ перевернулась землеройная машина, придавив две полицейские машины

В отдел полиции в 16:00 поступило сообщение о том, что на улице Жуковского при проведении строительных работ перевернулся экскаватор и придавил две полицейские машины.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Во время инцидента никто не пострадал.