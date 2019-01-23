В Сочи пенсионер с бамбуковой тростью пропал по дороге на пасеку

В Сочи полицейские разыскивают 81-летнего пожилого мужчину, который пропал четыре месяца назад по дороге на пасеку

По данным полиции, 81-летний Евгений Соловьев 25 сентября 2018 года вышел из своего дома на улице Абрикосовой, 22, сел на маршрутку № 102 и приехал на остановку «Ореховка» по улице Джапаридзе в 11:20. Далее мужчина пошел вверх по по реке Безуменка до первой пасеки в предгорьях хребта Орловский в Хостинском районе Сочи, куда прибыл примерно в 13:00. С того момента его местонахождение неизвестно.

Пенсионер ростом 180 см, с седыми волосами с залысинами. Телосложение среднее, голубые глаза. Он был одет в камуфляжные зелено-коричневые брюки, синюю рубашку в клетку, коричневые сандалии на черных липучках. С собой у мужчины был рюкзак и бамбуковая трость, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Евгения Соловьева, просьба сообщить по телефонам: 8 (862) 67-77-53; 8 (862) 67-78-16; 8(918) 204-11-20 или 02.