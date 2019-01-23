В Новороссийске перевернулся автомобиль, водитель в больнице
Краснодарский край Ксения Мареич
В Новороссийске 23 января произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей
Авария произошла в 8:50 на 7-м км трассы Новороссийск — Керченский пролив.
По предварительным данным, 44-летний водитель Suzuki на перекрестке не уступил дорогу машине Subaru. В результате Subaru врезалась в бок Suzuki. Последняя от удара перевернулась.
В результате водитель Suzuki получил травмы, его доставили в больницу, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
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