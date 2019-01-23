В Новороссийске перевернулся автомобиль, водитель в больнице

Краснодарский край

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В Новороссийске 23 января произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей

Авария произошла в 8:50 на 7-м км трассы Новороссийск — Керченский пролив.

По предварительным данным, 44-летний водитель Suzuki на перекрестке не уступил дорогу машине Subaru. В результате Subaru врезалась в бок Suzuki. Последняя от удара перевернулась.

© Фото из группы «Новороссийск ДТП» во «ВКонтакте», vk.com/nvrsk_road
© Фото из группы «Новороссийск ДТП» во «ВКонтакте», vk.com/nvrsk_road

В результате водитель Suzuki получил травмы, его доставили в больницу, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Автомобили ДТП Новороссийск Полиция
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