В Новороссийске перевернулся автомобиль, водитель в больнице

В Новороссийске 23 января произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей

Авария произошла в 8:50 на 7-м км трассы Новороссийск — Керченский пролив. По предварительным данным, 44-летний водитель Suzuki на перекрестке не уступил дорогу машине Subaru. В результате Subaru врезалась в бок Suzuki. Последняя от удара перевернулась.