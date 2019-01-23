«Роза Хутор» начнет сотрудничество с горным курортом «Шымбулак»

Горные курорты «Роза Хутор» и «Шымбулак» подписали меморандум о сотрудничестве

Также сотрудничество «Шымбулака» и «Розы Хутор» будет направлено на увеличение туристского потока между Казахстаном и Россий и укрепление в дальнейшем дружеских связей между народами обеих стран.

Документ подписали гендиректор ООО «Роза Хутор» Сергей Бачин и гендиректор ТОО Chimbulak Development Ержан Еркинбаев. Меморандум предполагает развитие и повышение узнаваемости курортов и горных курортов, популяризацию активного отдыха, занятий спортом и здорового образа жизни.

Условия меморандума предполагают, что администрации горных курортов будут оказывать взаимную информационную, образовательную, методическую и консультативную поддержку. В число подобных практик входит обмен статистическими, справочными материалами и другими данными.

Гендиректор «Шымбулака» Ержан Еркинбаев выразил надежду, что взаимной популяризации казахстанского и российского курортов будут способствовать совместные скидочные программы, которые будут распространяться на гостей «Шымбулака» и на тех, кто приедет отдыхать на «Розу Хутор».

«В свою очередь, гости одного из старейших и самых популярных горных курортов в Заилийском Алатау ("Шымбулак" был основан в 1954 году) получат возможность побывать на тематических днях российского курорта, который является крупнейшим объектом олимпийского наследия Сочи-2014. Все это будет способствовать популяризации Казахстана и России в качестве туристских направлений», — сказал Еркинбаев.

«Подобная синергия способна расширить круг наших гостей и сейчас мы фактически по-новому открываем туристические рынки Казахстана и России. Нам есть, что предложить друг другу, уже намечены конкретные маркетинговые решения, которые будут способствовать развитию взаимовыгодных отношений», — сказал Бачин.

Гендиректор сочинского курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин отметил, что формат сотрудничества с одним из лучших горных курортов на постсоветском пространстве интересен.

Горный курорт «Шымбулак» расположен в ущелье Заилийского Алатау на высоте 2 тыс. 260 метров над уровнем моря, в 15 минутах езды от центра Алма-Аты. Общая протяженность склонов для катания составляет 20 км.

С середины 1950-х годов он был тренировочной базой для советских горнолыжников. Во время подготовки к зимним Азиатским играм 2011 года провели масштабную реконструкцию курорта: увеличили общую протяженность трасс в три раза, на наиболее важных участках зону катания расширили в 10-20 раз.

На горнолыжных трассах установлены снежные пушки, позволяющие раньше начать и позже закрыть сезон катания. На территории «Шымбулака» работают две гостиницы, семь ресторанов, магазины сувениров и спортивных товаров, школа горных лыж и сноуборда, а также Adventure Office, в задачу которого входит популяризация активного образа жизни. В летний период туристам доступны такие активности, как спуск на велосипеде с горы, полеты на параплане, горные походы, веревочный парк, батутный комплекс.