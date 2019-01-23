В Дагестане трое подростков разрушили мемориал на Аллее Славы. После задержания они привели в порядок памятник

В дагестанском Кизляре задержали троих несовершеннолетних, которые разрушили звезду Вечного огня на Аллее Славы

Трое жителей Кизлярского района 16-17 лет в ночь с 19 на 20 января разрушили звезду Вечного огня на Аллее Славы в центральном городском парке. С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили личности подростков и задержали их. В комиссии по делам несовершеннолетних Кизлярского района рассказали, что задержанные ранее на учете не состояли.

Подростки признались в вандализме и через социальные сети извинились перед жителями города. Вместе с родителями они привели в порядок территорию парка, мемориал и плиты с надписями, сообщили в пресс-службе администрации Кизляра.

По данным отдела полиции, также в ночь с 10 на 11 января неизвестные сломали скамейки и бетонные плиты на территории мемориального комплекса «Память». Правоохранители проверяют причастность троих подростков к этому акту вандализма.