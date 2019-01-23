В Кропоткине двухлетняя девочка погибла от удара током

В Кропоткине будут судить директора и инженера ООО «Кубань Телеком Сервис», по вине которых умер ребенок

Следствие установило, что двухлетняя девочка в июне 2018 года приехала в Кропоткин вместе с мамой к родственникам. ООО «Кубань Телеком Сервис» предоставляло услугу кабельного телевидения в доме. Инженер обязан был проводить системно-техническое обслуживание сети и оборудования, однако не делал этого. При этом руководитель предприятия не контролировал его работу.

Днем 12 июня девочка наступила на металлический разветвитель и рукой дотронулась до батареи. Ребенок получил удар током из-за того, что система находилась в аварийном состоянии. Девочка умерла в больнице на следующий день.

В отношении 42-летнего директора и 38-летнего инженера ООО «Кубань Телеком Сервис» возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшей по неосторожности смерть ребенка). Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, пишет пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.