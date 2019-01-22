The Bell: Дуров пообещал инвесторам запустить криптовалюту и блокчейн-платформу Telegram в марте

Команда Павла Дурова объявила инвесторам, что запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и собственной криптовалюты намечен на март 2019 года

Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники и информацию из рассылки, которую получили инвесторы новой платформы.

По данным издания, Дуров планировал полноценный запуск на начало года, но уже заранее допускал задержки на 2-3 месяца из-за «инновационной природы разработки». В январе тестовую версию платформы покажут инвесторам, а февраль уйдет на «поиск ошибок и недоработок». Рабочую версию платформы (Mainnet) обещают открыть и представить публике в марте.

Как сообщали Юга.ру, о планах по созданию криптовалюты на базе мессенджера Telegram стало известно в декабре 2017 года.

Основатель Telegram Павел Дуров привлек к проекту 1,7 млрд долларов инвестиций. Интерес к нему проявили более 100 инвесторов. Ключевая особенность ICO Telegram в том, что если блокчейн-платформу не запустят до 31 октября 2019 года, инвесторы получат деньги обратно.

TJournal писал, что в системе TON используется новая криптовалюта Gram. Дуров обещал инвесторам обрабатывать транзакции в несколько раз быстрее блокчейнов Bitcoin и Ethereum, а также конкурировать по скорости с Visa и Mastercard.

По версии создателей TON, в мире не хватает криптовалюты для массовой аудитории, которую можно было бы легко купить и использовать для повседневных платежей.