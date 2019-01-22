В Краснодаре сгорела квартира в пятиэтажном доме, есть пострадавший

Краснодарский край

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В Краснодаре 22 января произошел пожар в жилом пятиэтажном доме, пострадал один человек

В 16:25 сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Воровского. Прибывшие на место специалисты установили, что горит квартира на первом этаже. Площадь возгорания составила 15 кв. метров.

В 16:56 пожар удалось ликвидировать. К тушению огня привлекались восемь спасателей и три машины, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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