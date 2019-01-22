Житель Дагестана на трехколесном мотоцикле сбил на обочине инспектора ДПС

В Дагестане возбудили уголовное дело против 56-летнего местного жителя, который сбил инспектора ДПС

Следователи установили, что вечером 22 декабря мужчина ехал на трехколесном мотоцикле в поселке Сулак Кировского района. Он двигался по обочине без включенных фар. Из-за дождя была плохая видимость. В результате он наехал на инспектора дорожно-патрульной службы, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.