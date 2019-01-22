В Ростове суд дал 5 лет колонии застройщице, обманувшей дольщиков на 19 млн рублей
Ленинский районный суд Ростова вынес приговор застройщице, которая похитила 19 млн рублей у дольщиков
Суд установил, что с 2011 по 2015 год застройщик многоэтажки на улице Новополоцкой в Ростове заключила с 19 гражданами договоры об участии в долевом строительстве. После этого дольщики заплатили ей 19 млн рублей, которые женщина похитила, а дом так и не построили.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также удовлетворил иски от трех дольщиков на сумму более 2,7 млн рублей, сообщила 21 января пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
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