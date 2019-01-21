В Ингушетии неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину

Ингушетия

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В ингушской Назрани 19 января неизвестные несколько раз выстрелили в 38-летнего местного жителя

ЧП произошло около 2:00 на улице Эльбруса. По предварительной информации, между несколькими мужчинами произошла бытовая ссора, во время которой в одного из участников конфликта выстрелили несколько раз из пистолета. Затем стрелявшие скрылись с места происшествия.

Мужчину доставили в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы.

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Полицейские разыскивают стрелявших. По факту происшествия возбудили дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия и боеприпасов), сообщили 21 января в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

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