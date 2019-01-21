В Краснодаре временно ограничили движение на улице Котовского

Краснодарский край

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В Краснодаре 21 января ввели временное ограничение движения по одной полосе на участке улицы Котовского от Гагарина до Красных Партизан

Причиной стало проведение работ по замене участка сети канализации, которым занимается «Росводоканал Краснодар». Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

Специалисты заменят участок канализационных сетей протяженностью около 100 метров на улице Котовского возле дома № 40.

По словам заместителя главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислава Гераськова, замена трубы улучшит функционирование системы водоотведения в границах улиц Гагарина, Тургенева, Красных Партизан и Парковой. 

Замену сетей проведут методом горизонтально-направленного бурения, который позволяет прокладывать подземные коммуникации, не нарушая дорожное полотно, сообщили 18 января в пресс-службе «Краснодар Водоканала».

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