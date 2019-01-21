Кафельникова включили в Международный зал теннисной славы

Краснодарский край, В мире

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Вице-президента Федерации тенниса России и чемпиона Олимпийских игр — 2000 Евгения Кафельников включили в Международный зал теннисной славы

Международный зал теннисной славы — зал теннисной славы и музей, расположенный в американском штате Род-Айленд. Евгений Кафельников станет вторым россиянином, включенным в зал, — первый теннисист из России там появился в 2016 году, это был Марат Сафин.

Помимо Кафельникова, в зал славы включены китаянка Ли На и француженка Мари Пирс. Церемония включения состоится в американском городе Ньюпорт 20 июля. Об этом сообщила в твиттере пресс-служба организации.

Евгений Кафельников — бывшая первая ракетка мира, победитель 26 турниров в одиночном разряде. Он также обладатель золота Олимпийских игр 2000 года.

Кафельников выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной России в 2006 году. Сейчас спортсмен занимает должность вице-президента Федерации тенниса России.

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