Кафельникова включили в Международный зал теннисной славы
Вице-президента Федерации тенниса России и чемпиона Олимпийских игр — 2000 Евгения Кафельников включили в Международный зал теннисной славы
Международный зал теннисной славы — зал теннисной славы и музей, расположенный в американском штате Род-Айленд. Евгений Кафельников станет вторым россиянином, включенным в зал, — первый теннисист из России там появился в 2016 году, это был Марат Сафин.
Помимо Кафельникова, в зал славы включены китаянка Ли На и француженка Мари Пирс. Церемония включения состоится в американском городе Ньюпорт 20 июля. Об этом сообщила в твиттере пресс-служба организации.
Congratulations to the International Tennis Hall of Fame Class of 2019!— Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) January 20, 2019
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���� Li Na
���� Mary Pierce
���� Yevgeny Kafelnikov pic.twitter.com/HcB4G1EK8X
Евгений Кафельников — бывшая первая ракетка мира, победитель 26 турниров в одиночном разряде. Он также обладатель золота Олимпийских игр 2000 года.
Кафельников выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной России в 2006 году. Сейчас спортсмен занимает должность вице-президента Федерации тенниса России.
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