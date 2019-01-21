Кафельникова включили в Международный зал теннисной славы

Вице-президента Федерации тенниса России и чемпиона Олимпийских игр — 2000 Евгения Кафельников включили в Международный зал теннисной славы

Международный зал теннисной славы — зал теннисной славы и музей, расположенный в американском штате Род-Айленд. Евгений Кафельников станет вторым россиянином, включенным в зал, — первый теннисист из России там появился в 2016 году, это был Марат Сафин.

Помимо Кафельникова, в зал славы включены китаянка Ли На и француженка Мари Пирс. Церемония включения состоится в американском городе Ньюпорт 20 июля. Об этом сообщила в твиттере пресс-служба организации.

Congratulations to the International Tennis Hall of Fame Class of 2019!



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���� Li Na

���� Mary Pierce

���� Yevgeny Kafelnikov pic.twitter.com/HcB4G1EK8X — Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) January 20, 2019