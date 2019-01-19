В Сочи мужчина с собакой выпал из окна и погиб

Краснодарский край

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В Центральном районе Сочи 18 января после падения с высоты погиб мужчина

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю подтвердили порталу Юга.ру, что 52-летний мужчина погиб после того, как со своей собакой выпал из окна. СК проводит проверку.

По данным «Вести Сочи», мужчина был инвалидом по зрению. Трагедия произошла на улице Донской в доме, где на первом этаже находится поликлиника.

Следственный комитет Сочи
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