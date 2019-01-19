Жителей шестиэтажки в Краснодаре эвакуировали из-за пожара
Краснодарский край Маша Волобуева
В Краснодаре утром 19 января потушили пожар в многоэтажке
Сообщение о возгорании на улице Есенина поступило пожарным в 5:31. Загорелась квартира на цокольном этаже шестиэтажного дома. Жильцов здания эвакуировали.
Огонь локализовали в 5:55, в 6:08 — потушили. Площадь возгорания достигла 80 кв. метров. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, есть пострадавшие.
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