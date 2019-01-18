На Дону проверят собес после фотографий с елкой, «украшенной» документами

Донская полиция проводит проверку по факту опубликованной в СМИ информации о том, что в собесе поселка Каменоломни елку «украсили» ксерокопиями личных документов

В издании «Блокнот Ростов» 17 января появилась информация о том, что в управлении социальной защиты населения поселка Каменоломни новогоднюю елку якобы украсили ксерокопиями личных документов местных жителей. Порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области рассказали, что по факту публикации проводится проверка. По словам замруководителя управления соцзащиты поселка Каменоломни Ольги Сизовой, никто не украшал елку документами. Сотрудник управления обернул бумагой ведро, в котором была елка. У него были ненужные, неиспользуемые ксерокопии паспортов своих родственников. Документов жителей района там точно не было, пишет РИА «Новости».