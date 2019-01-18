В Ростовской области поезд насмерть сбил женщину

Ростовская область

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В Шахтах Ростовской области 18 января 39-летняя женщина погибла, попав под пассажирский поезд

Несчастный случай произошел на 1132-м км перегона Горная — Шахтная в 7:15. Женщина хотела перебежать железную дорогу перед проходящим составом.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Пострадавшая скончалась на месте.

По факту происшествия проводится проверка, сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

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