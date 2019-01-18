В Сочи инженеру дали условный срок за гибель мальчика в ливневой канаве

Краснодарский край

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В Сочи главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП «Водосток» Сергея Пинчука осудили за гибель ребенка

Мужчину обвиняли по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В суде установили, что с августа 2017 года по август 2018-го в Лазаревском районе не проводилась оценка исправности технического состояния ливневой канализации. Сотрудники «Водостока» не выезжали на место для осмотра конструкций и сооружений. Халатное отношение Пинчука к своим обязанностям привело к гибели мальчика.

Суд назначил главному инженеру два года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, а также его на два года лишили права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными полномочиями, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Как писали Юга.ру, трагедия произошла на улице Октябрьской в Лазаревском районе Сочи 3 августа 2018 года. Во время ливня мальчик, который приехал на курорт с бабушкой, провалился в ливневую канаву и его унесло в море. Ребенок погиб

В краевой прокуратуре сообщили, что ливневку переделывал хозяин гостиницы. Там должен был быть щит, которого не было в день трагедии. Сначала в смерти ребенка обвинили хозяина гостиницы, но позже дело прекратили после примирения сторон. В конце ноября 2018 года расследование началось против Пинчука.

Дети Следственный комитет Сочи
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