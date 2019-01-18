В Сочи инженеру дали условный срок за гибель мальчика в ливневой канаве

В Сочи главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП «Водосток» Сергея Пинчука осудили за гибель ребенка

Мужчину обвиняли по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В суде установили, что с августа 2017 года по август 2018-го в Лазаревском районе не проводилась оценка исправности технического состояния ливневой канализации. Сотрудники «Водостока» не выезжали на место для осмотра конструкций и сооружений. Халатное отношение Пинчука к своим обязанностям привело к гибели мальчика.

Суд назначил главному инженеру два года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, а также его на два года лишили права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными полномочиями, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.