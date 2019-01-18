На жительницу Дона завели дело за попытку получить материнский капитал на несуществующего ребенка

Ростовская область

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В Сальском районе Ростовской области оперативники задержали 37-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве

Установлено, что женщина предоставила в государственное учреждение поддельное свидетельство о рождении ребенка, чтобы получить материнский капитал в 450 тыс. рублей. Работники учреждения провели проверку и выяснили, что у нее не было ребенка.

Полицейские установили подозреваемую и задержали ее.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

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Задержанная находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила 18 января пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Деньги Дети Мошенничество
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