На жительницу Дона завели дело за попытку получить материнский капитал на несуществующего ребенка
В Сальском районе Ростовской области оперативники задержали 37-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве
Установлено, что женщина предоставила в государственное учреждение поддельное свидетельство о рождении ребенка, чтобы получить материнский капитал в 450 тыс. рублей. Работники учреждения провели проверку и выяснили, что у нее не было ребенка.
Полицейские установили подозреваемую и задержали ее.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Задержанная находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила 18 января пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
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