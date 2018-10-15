Кадыров уволил глав четырех районов Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров 14 октября отстранил от должностей префектов Ленинского, Старопромысловского, Октябрьского и Заводского районов

«За ненадлежащее исполнении служебных обязанностей и некачественное выполнение серьезных поручений отстранены от занимаемых должностей префекты Ленинского, Старопромысловского, Октябрьского и Заводского районов. Это Шамиль Очаров, Зелимхан Истамулов, Русланбек Исмаилов и Хасан Камаев», — написал Кадыров в телеграме.

По словам главы республики, в Грозном остро стоит вопрос погашения долгов за газ и электричество отдельной категорией граждан.

«Самый простой путь воздействия — отключение потребителей от сетей. Но этого недостаточно, и не даст желаемого эффекта, если у определенной части населения нет средств для оплаты за энергоносители. Такой категории граждан в бюджете предусмотрены субсидии», — пояснил Кадыров.

Он отметил, что проводил заседания республиканской комиссии, на которых предлагал проверить, кто не способен погасить задолженность. Кадыров предлагал помочь нуждающимся, а по отношению к остальным принять необходимые меры. Однако руководитель Чечни уточнил, что главы районов к решению этого вопроса подошли формально.

«Нельзя ко всем применять один механизм воздействия. Все префекты давно работают, им поручали те участки, где они были способны с максимальной отдачей трудиться. Я поручил мэру Грозного Ибрагиму Закриеву рассмотреть целесообразность дальнейшего использования их в занимаемых должностях», — добавил глава республики.

Мэр согласился с Кадыровым, вследствие чего префекты были уволены.