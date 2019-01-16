В Краснодаре грабитель проник в номер к жертве по пожарной лестнице

В Краснодаре полиция задержала грабителя, обманувшего и обокравшего приезжую девушку

27-летняя девушка сообщила в полицию о разбойном нападении.

«Заявительница рассказала, что в одной из гостиниц малознакомый ей молодой человек, используя пожарную лестницу, проник в номер и убедил в том, что хорош знаком с ее родственниками. Он предложил девушке сменить гостиницу на более удобную, где впоследствии под угрозой ножа забрал у нее 50 тысяч рублей, банковские карты и паспорт», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Злоумышленника задержали на улице Ким, где он попал в ДТП. При осмотре его машины полицейские нашли украденные им вещи и нож.

Преступником оказался ранее судимый за грабеж 26-летний уроженец Чечни. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УФ РФ (Разбой, совершенный с применением оружия), санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.