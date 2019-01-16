Из-за непогоды поднялся уровень воды в реках Анапы и Северского района

Краснодарский край

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В МЧС рассказали о последствиях непогоды в нескольких районах Краснодарского края

Из-за дождя и мокрого снега в ночь на 16 января по автоматизированным датчикам отметили повышение уровня рек в Северском районе и Анапе. В Новороссийске из-за разлива ручья подтопило две придомовые территории, но вода в дома не зашла.

Для мониторинга ситуации начали работу оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов и администраций. Подготовлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Организована работа оперативного штаба Главного управления по мониторингу обстановки. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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