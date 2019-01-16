На Ставрополье завели дело на экс-главу города, который не заплатил бизнесмену за озеленение

Ставропольский край

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Бывшего главу Благодарного Благодарненского городского округа Сергея Бычкова подозревают в превышении должностных полномочий

По версии следствия, в 2017 году Бычков, желая приукрасить действительное положение дел по благоустройству территории, прилегающей к больнице, попросил индивидуального предпринимателя озеленить зону за счет бюджета Благодарненского городского округа.

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После выполнения работ чиновник не оформил необходимые документы и не заплатил специалисту. Таким образом, он нанес предпринимателю ущерб в размере более 120 тыс. рублей. 

В отношении Бычкова по материалам, поступившим из краевого УФСБ, возбудили дело по ч. 2. ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Расследование продолжается, сообщает 16 января пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года против бывшего мэра Абинска и его помощника возбудили уголовное дело о продаже муниципальной земли.

Превышение полномочий Следственный комитет Чиновники
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