На Ставрополье завели дело на экс-главу города, который не заплатил бизнесмену за озеленение
Бывшего главу Благодарного Благодарненского городского округа Сергея Бычкова подозревают в превышении должностных полномочий
По версии следствия, в 2017 году Бычков, желая приукрасить действительное положение дел по благоустройству территории, прилегающей к больнице, попросил индивидуального предпринимателя озеленить зону за счет бюджета Благодарненского городского округа.
После выполнения работ чиновник не оформил необходимые документы и не заплатил специалисту. Таким образом, он нанес предпринимателю ущерб в размере более 120 тыс. рублей.
В отношении Бычкова по материалам, поступившим из краевого УФСБ, возбудили дело по ч. 2. ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Расследование продолжается, сообщает 16 января пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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