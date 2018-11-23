Против бывшего мэра Абинска и его помощника возбудили уголовное дело о продаже муниципальной земли
В Абинске по инициативе прокурора в отношении экс-главы городского поселения и его заместителя возбудили уголовное дело
По версии следствия, представители администрации Абинска продали три земельных участка под строительство промышленных объектов и коммерческих зданий. Земельный кодекс РФ не допускает продажу земли, которая находится в муниципальной собственности.
Речь идет о Михаиле Бублике, который был мэром Абинска с 2015 по 2017 годы, и о его заместителе Евгении Шпаковском. Об этом порталу Юга.ру рассказал старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.
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В отношении экс-главы Абинска и его заместителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщили 23 ноября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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