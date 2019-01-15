На Кубани силовик случайно застрелил знакомого на охоте

Житель Краснодарского края погиб во время охоты от пули сотрудника силовых структур, который целился в кабана

Инцидент произошел утром 8 января в горно-лесистой местности Отрадненского района. Группа охотников из шести человек преследовала кабана.

«В какой-то момент участник охоты — сотрудник одной из силовых структур — поймал животное в прицел и выстрелил, однако пуля, задев ствол дерева, изменила направление полета и угодила в грудь другого охотника», — цитирует «Интерфакс» источника в оперативных службах региона.

По его словам, пострадавший мужчина скончался на месте.

Следственные органы проводят по факту случившегося проверку.