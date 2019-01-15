В Ростове мужчину осудили на 8,5 лет колонии строгого режима за подготовку к теракту

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор мужчине, обвинявшемуся в подготовке к теракту и незаконном хранении боеприпасов и оружия

В обвинительном заключении говорится, что мужчина разделял радикально-экстремистские взгляды в исламе и вел подготовку теракта. Целью было заставить Россию отказаться от спецопераций по уничтожению участников международной террористической организации «Исламское государство».

С октября по ноябрь 2017 года Сатуев зарегистрировался в специальном приложении в интернете, где изучал порядок ведения «джихада». Кроме того, он искал подходящие объекты для теракта: проверял их на наличие антитеррористических систем безопасности, осматривая и фотографируя. Также он незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие и боеприпасы.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (Приготовление к совершению взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека), ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Суд приговорил обвиняемого к 8,5 годам колонии строгого режима и оштрафовал его на 10 тыс. рублей, рассказали 14 января в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.