В Новороссийске сгорела квартира в общежитии
Краснодарский край Ксения Мареич
В Новороссийске ночью 12 января произошел пожар в общежитии
Сотрудникам МЧС сообщили о возгорании в 21:33. По данным «Нашей газеты Новороссийск», пожар произошел в доме на улице Видова. Пожарные установили, что горит квартира на четвертом этаже.
В ликвидации пожара участвовали девять спасателей и три спецмашины. Площадь возгорания составила 60 кв. метров. Огонь потушили в 22:04, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Пожарные спасли 15 человек и еще 50 эвакуировали. Жертв и пострадавших нет. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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