В Новороссийске сгорела квартира в общежитии

Краснодарский край

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В Новороссийске ночью 12 января произошел пожар в общежитии

Сотрудникам МЧС сообщили о возгорании в 21:33. По данным «Нашей газеты Новороссийск», пожар произошел в доме на улице Видова. Пожарные установили, что горит квартира на четвертом этаже.

В ликвидации пожара участвовали девять спасателей и три спецмашины. Площадь возгорания составила 60 кв. метров. Огонь потушили в 22:04, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Пожарные спасли 15 человек и еще 50 эвакуировали. Жертв и пострадавших нет. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

МЧС Новороссийск Пожары
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