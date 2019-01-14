В Новороссийске сгорела квартира в общежитии

В Новороссийске ночью 12 января произошел пожар в общежитии

Сотрудникам МЧС сообщили о возгорании в 21:33. По данным «Нашей газеты Новороссийск», пожар произошел в доме на улице Видова. Пожарные установили, что горит квартира на четвертом этаже.

В ликвидации пожара участвовали девять спасателей и три спецмашины. Площадь возгорания составила 60 кв. метров. Огонь потушили в 22:04, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.