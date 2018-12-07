Вышел первый тизер последнего сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал первый тизер восьмого, заключительного сезона сериала «Игра престолов»

Ролик появился на YouTube-канале HBO 7 декабря. Он длится чуть меньше минуты, и новых кадров в нем нет.

«Пламя и лед. Последний сезон "Игры престолов" начнется в апреле», — сказано в подписи к видео.