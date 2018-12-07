Вышел первый тизер последнего сезона «Игры престолов»

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Телеканал HBO опубликовал первый тизер восьмого, заключительного сезона сериала «Игра престолов»

Ролик появился на YouTube-канале HBO 7 декабря. Он длится чуть меньше минуты, и новых кадров в нем нет.

«Пламя и лед. Последний сезон "Игры престолов" начнется в апреле», — сказано в подписи к видео.

В тизере показана карта Вестероса, на которой расположены фигуры правителей — лютоволк, дракон и лев. Их накрывают лед и пламя, которые движутся навстречу друг другу и вступают в схватку. 

«Игра престолов» — американский драматический телесериал в жанре фэнтези. События происходят в Вестеросе — вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. Сериал снят по мотивам книг Джорджа Мартина из цикла «Песнь льда и пламени».

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«Игра престолов» выходит на канале HBO с апреля 2011 года. Сериал 100 раз номинировался на главную телевизионную премию «Эмми» и 26 номинаций выиграл.

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