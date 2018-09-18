Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми-2018»

«Игра престолов» завоевала премию Академии телевизионных искусств и наук США в номинации «Лучший драматический сериал»

В Лос-Анджелесе прошла 70-я церемония вручения премии «Эмми» за достижения в области телевидения, сообщает ТАСС. В номинации «Лучший драматический сериал» были представлены «Корона», «Американцы», «Это мы», «Очень странные дела», «Мир Дикого Запада», «Рассказ служанки» и «Игра престолов», завоевавшая награду в этой и еще одной категории. Всего же у фэнтезийного проекта по циклу романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина более 130 номинаций на «Эмми» и третья победа в главной из них.

Лучшей актрисой в драматическом телесериале стала исполнительница главной роли королевы Елизаветы II в «Короне» Клер Фой. Лучшим драматическим актером по версии «Эмми» стал Мэттью Риз, исполняющий в сериале «Американцы» роль Филипа Дженнингса. Статуэтка за мужскую роль второго плана досталась актеру Питеру Динклэйджу за воплощение образа Тириона Ланнистера в «Игре престолов».

Лучшим комедийным сериалом назвали «Удивительную миссис Мейзел», мини-сериалом — «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений». Лучшими комедийный актерами стали Билл Хейдер (Барри Беркман в «Барри») и Рэйчел Броснахэн (Мириам Мейзел в «Удивительной миссис Мейзел»).