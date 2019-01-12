Жительница Кубани обвинила депутата «Единой России» в избиении. Уголовное дело завели на ее мужа

В Кореновске женщина подала заявление в полицию о том, что ее избил депутат «Единой России», правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении ее мужа

Адвокат потерпевшей Алексей Аванесян в своем фейсбуке рассказал, что 37-летний депутат Совета Кореновского городского поселения во время празднования своего дня рождения в состоянии алкогольного обвинения избил женщину на глазах у свидетелей.

«Бил руками и ногами по туловищу и голове. Рвал волосы волоча ее по асфальту. На теле женщины практически не было живого места. Потерпевшая незамедлительно сняла побои и подала заявление на "народного избранника" в следственный комитет. Комитет не нашел признаков состава преступления и отказал в возбуждении дела. Обратилась в местную поликлинику — пропала медицинская книжка», — рассказал Аванесян.

По его словам, депутат подал встречное заявление о пропаже золотой цепи, после чего обвинил супруга потерпевшей в том, что тот его избил. Полиция возбудила уголовное дело против мужа местной жительницы по ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В отношении самого депутата вынесли очередной отказ, отметил Аванесян.

Пострадавшая женщина рассказала «Свободным медиа», что ее избил местный депутат «Единой России» Сергей Аксенов. По ее словам, чиновник напал, когда она приехала забрать его жену, попросившую об этом после ссоры с пьяным мужем.

Потерпевшая рассказала обо всем своему супругу, который вскоре приехал на место случившегося. Аксенов стал провоцировать его криками «Ну ударь меня, ударь!», после чего упал на плитку и притворился, что его действительно ударили. Женщина сказала, что полицейские, прибывшие по вызову, отказались принимать заявление из-за того, что замешан чиновник.