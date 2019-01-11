На Дону в 2019 году собираются отремонтировать 116,5 км дорог за 2,5 млрд рублей

В Ростовской области в 2019 году планируют провести ремонт на 116,5 км региональных и межмуниципальных дорог

По данным управления информационной политики правительства региона, речь идет о 17 объектах.

В их числе участки трасс Ростов-на-Дону — Ставрополь в Аксайском и Кагальницком районах, магистраль «Дон» — поселок Чертково в Чертковском районе, Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск в Аксайском и Семикаракорском районах, Азов — село Александровка — станица Староминская (до границы Краснодарского края) в Азовском районе, Цимлянск — Суровикино (до границы Волгоградской области) в Цимлянском районе.

На эти цели из федерального и областного бюджетов планируют выделить 2,5 млрд рублей.

Как сообщали Юга.ру, на Дону к концу сентября 2021 года хотят реконструировать участок трассы М4 «Дон».