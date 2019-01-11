На Дону в 2019 году собираются отремонтировать 116,5 км дорог за 2,5 млрд рублей

Ростовская область

Распечатать

В Ростовской области в 2019 году планируют провести ремонт на 116,5 км региональных и межмуниципальных дорог

По данным управления информационной политики правительства региона, речь идет о 17 объектах.

В их числе участки трасс Ростов-на-Дону — Ставрополь в Аксайском и Кагальницком районах, магистраль «Дон» — поселок Чертково в Чертковском районе, Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск в Аксайском и Семикаракорском районах, Азов — село Александровка — станица Староминская (до границы Краснодарского края) в Азовском районе, Цимлянск — Суровикино (до границы Волгоградской области) в Цимлянском районе.

На эти цели из федерального и областного бюджетов планируют выделить 2,5 млрд рублей.

Как сообщали Юга.ру, на Дону к концу сентября 2021 года хотят реконструировать участок трассы М4 «Дон».

Бюджет Дороги Ремонт дорог
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Крыму оборудуют 32 места для крещенских купаний
В Адыгее в 5 раз увеличили расходы на молодежную политику
В Сочи до июня будут на ночь закрывать три тоннеля
Открытие Транскама отложили из-за новой лавины
УРАЛСИБ стал официальным партнером ФК «Краснодар»
В Новочеркасске поезд сбил 17-летнюю девушку, которая пыталась перебежать пути

Лента новостей

Статьи

«Магнит», секс-шоп и Путин

Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель

Статьи

Криминальные итоги — 2018

Самые громкие уголовные дела и приговоры по версии Юга.ру

Статьи

Спектакль «Опасные связи», концерт «Белок на Акации»

И другие события Краснодара с 11 по 13 января

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале