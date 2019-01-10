На Дону после исчезновения 17-летней девушки возбудили дело об убийстве

Ростовская область

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В городе Сальске Ростовской области следователи возбудили уголовное дело после исчезновения несовершеннолетней приезжей девушки

В ноябре 17-летняя Кристина Баркая ушла из дома в Сальске и до сих пор не вернулась. Незадолго до этого она переехала в Ростовскую область из Волгограда.

Следователи предполагают, что девушка могла стать жертвой преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области. Поиски несовершеннолетней продолжаются.

Приметы пропавшей: на вид 25 лет, рост 155-166 см. Черные глаза, черные вьющиеся волосы, нос с большой горбинкой. Была одета в желтую куртку в черный горошек, серое платье с черными ромбами и темные замшевые сапоги-ботфорты. С собой взяла бежевую сумку-клатч.

Дети Пропавшие без вести Убийство
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